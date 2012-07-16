УЗ відзначає неефективність штрафних санкцій для повернення рухомого складу

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») зазначає, що для повернення з-за кордону вагонів, що мають статус «інвентарний», недостатньо існуючих штрафних санкцій.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на начальника головного комерційного управління «Укрзалізниці» Юрія Меркулова.

Зокрема, Ю.Меркулов повідомив, що продовжується робота з передачі на баланс Державного підприємства «Укррефтранс» критих вагонів.

«На сьогодні із 8800 переданих вагонів зі статусом «власний» перереєстровано 1600 вагонів. Близько 60% критих українських вагонів, які мають статус «інвентарний», не повертаються з Казахстану по 60 і більше діб. Існуючих економічних важелів впливу - штраф у 200 швейцарських франків - не достатньо, щоб повернути вагон в Україну», - сказав він.

Також Ю.Меркулов повідомив, що більш як 50% платформ, які сьогодні залишаються в інвентарному парку, на сьогодні перебувають на території країн СНД, «оскільки діють міжнародні угоди про спільне використання інвентарного парку».

У той же час, передані на баланс ДП «Лиски» лісовози і транспортери перереєстровані зі зміною статусу.

Довідка УНІАН. Через наднормативні затримки піввагонів і їх простій на під'їзних шляхах підприємств за 6 місяців 2012 року втрата вантажних ресурсів по країні в цілому становила 153 649 піввагонів, а недоотриманий дохід українських залізниць - 96 млн грн.