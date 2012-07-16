На білорусько-українському переході «Нові Гута» - величезні автомобільні черги

Мінськ. На білорусько-українському переході «Нові Гута» утворилися величезні автомобільні черги. У зв'язку з цим білоруські прикордонники рекомендують для виїзду в Україну скористатися іншими пунктами пропуску.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-центр Державного прикордонного комітету Білорусі.

«У зв'язку з чергою легкових автомобілів, що виникла в пункті пропуску «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні, Державний прикордонний комітет Білорусі рекомендує водіям скористатися для виїзду в Україну сусідніми пунктами пропуску – «Веселовка» і «Комарин», - йдеться у повідомленні.

За даними на 14.00 16 липня, у черзі на виїзд з Білорусі в «Новій Гуті» знаходилося близько 140 легкових автомобілів.