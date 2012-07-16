Експерти підрахували, скільки вантажних вагонів потрібно залізницям України

Залізниці України для збереження ринкових позицій залізничного транспорту при зростанні вантажообігу на 3% у період 2011-2020 рр. повинні придбати 111 тисяч нових вагонів на суму 65 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), такого висновку прийшли експерти консалтингової компанії AT Kearney, яка провела діагностику існуючої моделі ринку і стану залізничної галузі.

За розрахунками експертів компанії, для забезпечення вантажообігу, що зростає, упродовж найближчих 10 років необхідно закупити понад 2 тисячі вантажних локомотивів на суму 68 млрд грн.

«При існуючому рівні власних джерел фінансування «Укрзалізниця» не зможе реалізувати необхідний обсяг інвестицій, оскільки щорічно збільшується розрив між прибутком від перевезень і необхідним рівнем інвестицій», - зазначає менеджер компанії AT Kearney Катерина Шеремет.

Вона зазначила, що в 2011 році прибуток «Укрзалізниці» від перевезень склав 5,9 млрд грн, а необхідний рівень інвестицій - 26,9 млрд грн.

«Слід враховувати, що недоінвестування в 10 тис. вагонів (приблизно 5% парку) приводить до втрати 15 млрд тонн/км вантажообігу, або 1,6 млрд грн виручки», - сказала вона.

Експерти компанії AT Kearney також зазначили, що в ході реформування залізничного транспорту України має бути вирішене завдання збільшення інвестицій в оновлення основних фондів і розвиток галузі.

«Реформування залізничної галузі дозволить збільшити внутрішні інвестиції за рахунок оновлення основних фондів залізниць України, а також залучити зовнішні інвестиції шляхом створення структури, привабливої для інвесторів і прозорої щодо своїх фінансових потоків», - зазначила К.Шеремет.

На думку експертів A.T. Kearney, експлуатацію парку вантажних вагонів залізниць можна поліпшити за рахунок зростання ефективності управління парком вантажних вагонів.

Нагадаємо, для контрольованості парку вантажних вагонів «Укрзалізниця» здійснила зміну юридичного статусу піввагонів з «інвентарного» на «власний», передавши їх на баланс державних вагонних компаній. Організацію і логістику перевезень вантажів у вантажних вагонах здійснює ДП «Український транспортно-логістичний центр» (УТЛЦ) на підставі угод між УТЛЦ, державними вагонними компаніями і замовниками перевезень.

Довідка УНІАН. Компанія A.T. Kearney, один із лідерів в області стратегічного консалтингу, була заснована в Чикаго в 1926 році. Зараз представництва компанії розташовані в 39 країнах Європи, Америки і Азії.

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