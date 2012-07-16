ПЗ включила до складу поїзда «Білгород-Сімферополь» причіпну групу вагонів

У зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку в кримському напрямку Південна залізниця за погодженням з ВАТ «Російські залізниці» включила до складу поїзда № 429/430 «Білгород-Сімферополь» (Південно-Східна залізниця) причіпну групу вагонів.

Про це повідомляє прес-центр Південної залізниці.

За їхніми даними, до кінця липня в складі поїзда № 429/430 курсуватимуть три плацкартних вагони Південної залізниці, в серпні - три плацкартних і два купейних вагона.

Нагадаємо, що додатковий поїзд № 429/430, призначений на період з 14 липня по 30 серпня, а також 1 вересня, відправляється з Харкова по парних числах о 1.35 і прибуває до Сімферополя об 11.10. Відправлення із Сімферополя в той же день, о 19.30, прибуття до Харкова - о 5.38.

За наявності двох суміжних непарних чисел 31 і 1 поїзд відправиться з Білгорода прибуттям і відправленням із Сімферополя 30/07, 1,4/08, прибуттям в Білгород 31/07, 2,5/08.

Попередній продаж проїзних документів на поїзд № 429/430 «Білгород-Сімферополь» здійснюється квитковими касами «Укрзалізниці» по всьому маршруту курсування поїзда.