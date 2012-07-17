Південна залізниця збільшила середньодобовий пробіг локомотива до 471 км

Південна залізниця у січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила середньодобовий пробіг локомотива на 9,5% - до 471 км.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Зокрема в 1 півріччі 2012 року середньодобовий пробіг локомотивів на електротязі по відношенню до аналогічного періоду минулого року збільшився на 5,4% - до 505 км, а середньодобовий пробіг локомотивів на теплотязі збільшився на 12,8% - до 398 км.

На Південній залізниці середня вага поїзда в січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилася на 1,1% і склала 3495 тонн. Технічна швидкість локомотивів у 1 півріччі 2012 року збільшилася на 3,1% - до 45,3 км / ч. Середньодобова продуктивність локомотивів збільшилася на 14,1% - до 1349,0 тис т-км. бр.