Білоруська залізниця закупила понад 1,3 тис. вантажних вагонів

Мінськ. Білоруська залізниця у першому півріччі 2012 року закупила 1,345 тис. вантажних вагонів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЗ.

Зокрема, придбано 116 критих вагонів, 541 вагон-цистерна, 233 хопер-цементовоза та 455 піввагонів.

Усього в 2012 році БЗ планує придбати 3,596 тис. вантажних вагонів.

«Оновлення рухомого складу є одним із найважливіших інвестиційних проектів Білоруської залізниці, яка проводить у даному напрямку цілеспрямовану роботу. З метою забезпечення зростаючих обсягів вантажних перевезень Білоруська залізниця збільшує темпи оновлення вагонного парку», - підкреслили на БЗ.

Довідка УНІАН. Відповідно до державної програми розвитку залізничного транспорту Республіки Білорусь на 2011-2015 роки, до кінця п'ятирічки БЗ закупить у цілому 12,5 тисячі одиниць нового рухомого складу.