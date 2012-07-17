Реконструкція Поштової площі відбуватиметься з мінімальним обмеженням руху

Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що реконструкція столичної Поштової площі проходитиме за мінімального обмеження руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після відвідування Деснянської водопровідної станції.

"Починається реконструкція, напевно, найскладнішої транспортної розв'язки в місті Києві. З тих, що ми побудували, Поштова площа, напевно, найскладніша і найнапруженіша. Належить вирішити там надзвичайно складні завдання. Ми ставимо завдання перед будівельниками і перед проектувальниками мінімально обмежити рух транспорту", - сказав М.Азаров.

За словами прем'єра, перед початком будівництва тунелю в районі Поштової площі проектувальники повинні будуть побудувати обхідний шлях.

Як сказав М.Азаров, розв'язка на Поштовій площі буде багатоярусною.

"Завдання полягає в тому, щоб розв'язати цю проблему, досить складну, без єдиного світлофора. Щоб ніяких затримок на цій розв'язці не було. Ми приступаємо до спорудження розв'язок, які дозволять з Набережного шосе йти на Дружбу народів і з Дружби народів йти на Набережне шосе", - підкреслив М.Азаров.

Глава уряду сказав, що, попри те, що ці напрями існують вже досить давно, досі таких розв'язок не було і це збільшувало навантаження на міст Патона.