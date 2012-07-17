Пасажири ПЗ за 6 місяців випили у потягах 2,7 млн склянок чаю та кави

За 6 місяців 2012 року пасажири Придніпровської залізниці (ПЗ) замовили в потягах 2,710 млн склянок чаю і кави.

Як повідомляє ПЗ, зокрема, пасажири замовили 2,6 млн склянок чаю і 110 тис. склянок кави.

Через квиткові каси у складі вартості квитка пасажири придбали 465,776 тис. склянок чаю.

Нагадаємо, що з 1 липня пасажири можуть оплатити чай при купівлі залізничного квитка.

При цьому у вартість включають ту кількість склянок чаю, яку побажає пасажир, а на квитку робиться відповідна позначка.

Якщо пасажир не оплатив чай при купівлі квитка, замовити чай або каву можна безпосередньо у провідників пасажирських вагонів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Придніпровська залізниця"(ПЗ) здійснює перевезення в межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. ПЗ обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових і 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3 200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

У січні січні-червні 2012 року перевезла в далекому сполученні 4,387 млн пасажирів - на 0,6% менше аналогічного періоду минулого року.