Київський метрополітен планує збільшити кількість поїздів на лініях з вересня

Для забезпечення належних пасажирських перевезень в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр. комунальне підприємство "Київський метрополітен" розробить і з 3 вересня введе в дію зимовий графік руху потягів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КП "Київський метрополітен", зимовий графік передбачає, передусім, збільшення кількості пар потягів, які виходять на лінії для перевезення пасажирів. Відповідно, будуть зменшені інтервали між проїздами, що забезпечить перевезення пасажиропотоку, який з початком занять в навчальних закладах і поверненням людей з відпусток в столицю значно виросте.

Літній графік роботи метрополітену діє впродовж липня і серпня.

Крім того, в метрополітені повідомили, що ведеться підготовка до зими, зокрема, фахівці коригують оперативні плани снігоборотьби, якими передбачений порядок, терміни, послідовність і засоби очищення від снігу шляхів, стрілочних переводів і прилеглих станцій. Також визначають місця складування снігу на промислових майданчиках електродепо і узгоджують з районними дорожньо-експлуатаційними управліннями Києва місця для складування снігу.

Триває робота з ремонту і підготовки в зимових умовах рухомого складу, автомобільного, моторейкового транспорту, снігоочисної техніки. На вагоноремонтному заводі метрополітену проведений капітальний і поточний ремонти 90 вагонів, також відремонтовані 7 ескалаторів, замінені 419 дефектних перевідних брусів, виконаний поточний ремонт 17 стрілочних електроприводів.

Крім того, на об'єктах метрополітену ведуться роботи з підготовки службово-виробничих приміщень, коригуються графіки роботи освітлення, опалювання і таке інше.