ПЗ з 7 ранку відновила графік руху поїздів по станції Сімферополь

З 7: 00 вівторка, 17 липня, вокзал Сімферополь приймає і відправляє вантажні і пасажирські потяги за графіком, повідомляє Придніпровська залізниця (ПЗ).

"З 7: 00 17 липня вокзал Сімферополь працює в звичайному режимі, відправляючи і приймаючи вантажні і пасажирські потяги в обох напрямках за графіком", - сказано у повідомленні залізниці.

ПЗ також повідомила, що затримка ряду пасажирських і приміських потягів у ніч на 17 липня склала не більше 1 години і була викликана "проблемами з контактною мережею на непарній колії вокзалу".

Несправності в контактній мережі сталися 17 липня о 4: 10.

Під час ремонтних робіт рух потягів в обох напрямах здійснювався тільки по парній колії.

Нагадаємо, ранком 17 липня ряд ЗМІ повідомили про затримки прийому і відправлення потягів по станції Сімферополь більш ніж на дві години.