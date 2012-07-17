Microsoft представила ринку нову версію офісних програм для планшетів

Американська Microsoft Corp представила нову версію пакету офісних програм Office, зроблену спеціально для планшетів та інших пристроїв із сенсорними дисплеями.

Як повідомляє Reuters, новий Office, розрекламований главою Microsoft Стівом Балмером як найбільш амбітний варіант даного ПЗ, користується перевагами хмарних технологій і призначений для роботи з операційною системою Windows 8, яку скоро вийде в продаж

Хмарна обробка даних передбачає зберігання документів і налаштувань в інтернеті, а з інших важливих опцій програмного пакета Office - можливість користуватися відеодзвінком через Skype, сервіс, придбаний Microsoft в 2011 році за 8,5 мільярда доларів.

Останній Office, один із ключових стимуляторів росту прибутку Microsoft, став, свого роду, оборонним ходом компанії на тлі спроб її конкурентів - Apple Inc і Google Inc - також зайняти нішу в сфері розробок аналогічного ПО, галузі, в якій Microsoft завжди відчувала себе лідером.

При цьому Microsoft поки не повідомила, чи планує випустити версії Office для планшетів Apple iPad і девайсів з ОС Google Android.