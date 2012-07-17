Безкоштовний Wi-Fi у Києві вже доступний у парку Шевченка та на площі Толстого

З 16 липня доступ до безкоштовної мережі «Kyiv Free Wi-Fi» є у парку Тараса Шевченка та на площі Льва Толстого.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держаної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, з моменту старту проекту послугами безкоштовного Інтернету скористались понад 140 тисяч унікальних користувачів.

Р.Крамаренко поінформував, що до кінця літа до безкоштовної мережі «Kyiv Free Wi-Fi» планується підключити площу Івана Франка, Оболонську набережну, Контрактову площу і парк Позняки.

Він нагадав, що проект «Kyiv Free Wi-Fi», який відтепер забезпечує надання безкоштовного Інтернет-доступу киянам та гостям столиці у громадських місцях, розпочав роботу 27 травня у центрі Києва.

Учасниками проекту виступили КМДА (КП «Київміськсвітло») та спонсори проекту компанії «Kyiv Free Wi-Fi» і Life:)».

«Хочу зазначити, що місто на цей проект не витратило жодної копійки бюджетних коштів – усе фінансувалося за рахунок спонсорів, вартість проекту склала 2 мільйони гривень», – пояснив Р.Крамаренко.