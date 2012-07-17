МАУ одержала дозвіл на польоти до Алмати на період літньої навігації

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) 13 липня одержала дозвіл авіаційної влади Казахстану на польоти за маршрутом Київ - Алмати - Київ на період літньої навігації.

“13 липня одержано дозвіл на виконання щоденних регулярних рейсів на весь період літньої навігації ІАТА-2012 до 26 жовтня 2012 року”, - повідомили УНІАН в МАУ.

Нагадаємо, на початку літа Комітет цивільної авіації Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Казахстан відмовився надати МАУ на весь літній період дозвіл на виконання регулярних рейсів за маршрутом Київ - Алмати - Київ” і дозволив на період Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 польоти з 6 червня по 10 липня за тимчасовим дозволом.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) заснована 1992 року. 100% акцій МАУ перебувають у приватній власності. Основна діяльність МАУ – це пасажирські і вантажні перевезення. Флот компанії складається з 19 літаків Boeing 737 різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).