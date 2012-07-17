У Тернополі після тривалого постою запрацював аеропорт. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, роботу аеропорту було відновлено учора, до цього він близько року не працював.

«Ми знайшли кошти, щоб заплатити за ліцензію, і з учорашнього дня наш аеропорт відновив діяльність... Ми отримали від голови Харківської облдержадміністрації обладнання для проходження митного контролю, яке незабаром буде встановлено. Завдяки ініціативі директора аеропорту маємо спеціальне обладнання світлотехніки для освітлення смуги. Плануємо також висвітлити ділянку дороги від аеропорту до Тернополя», - цитує прес-служба голови ТОДА Валентина Хоптяна.

В.Хоптян зазначив, що незабаром з Тернополя будуть здійснювати регулярні рейси до Туреччини, Італії, а також в Київ, Крим та інші області України.

Довідка УНІАН. Тернопільський аеропорт був введений в експлуатацію в травні 1985 року.

У 2004 році аеропорт отримав статус міжнародного.

В останні роки регулярні рейсів в Тернопільському аеропорту не здійснювалися, він брав лише чартерні авіарейси.