Азаров: "Рівень травматизму і смертності на дорогах перейшов уже в стадію епідемії"

Прем'єр-міністр Микола Азаров наголошує на необхідності підвищення безпеки на автошляхах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"На жаль, високий рівень травматизму та смертності на дорогах перейшов вже у якусь стадію епідемії. Епідемії, що вбиває та калічить. Тільки за першу половину 2012 року на автошляхах країни у дорожньо-транспортних пригодах постраждало і загинуло більше 17 тисяч осіб. Зростання кількості транспортних засобів, їхніх швидкостей ставить нові вимоги і щодо безпечності пасажирських перевезень. Це надзвичайно актуальна тема. Адже на сьогодні половина всіх пасажирів в Україні перевозиться автомобільним транспортом. Тому аварії за участю пасажирського транспорту набувають особливого резонансу і, цілком зрозуміло, суспільного занепокоєння", - сказав М.Азаров.

За його словами, переважна більшість пасажирів підтвердять, що, сідаючи в автобус чи так звану маршрутку, вони не мають гарантії, що транспортний засіб є справним, водій - кваліфікованим або не перевтомленим, і що він не буде систематично порушувати правила дорожнього руху.

"Інколи, особливо на міжміських маршрутах водії розвивають швидкість гоночних автомобілів. Проте, що найголовніше, рідко бувають покарані за такі порушення. У людей виникає питання: куди дивляться місцеві органи влади, які надають дозволи на перевезення, Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті, яка здійснює ліцензування, Міністерство внутрішніх справ, фахівці якого повинні слідкувати за безпекою на дорогах? Контролери є, а прогресу – немає. Склалася парадоксальна ситуація – з року в рік збільшується кількість штрафів, адмінпротоколів за порушення у сфері пасажирських перевезень. Але це не зменшує кількість травматизму і смертельних випадків на дорогах. Потрібні негайні і рішучі дії", - наголосив прем’єр.

М.Азаров звернув увагу Міністерства внутрішніх справ і всіх його підрозділів, особливо Державтоінспекції, на те, що безпека руху була і є їхнім найбільш пріоритетним завданням.

"Але чи забезпечується вона сьогодні належним чином? Завдання Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку - треба подивитися, чи не надмірно ми захопилися дерегуляцією. Особливо там, де йде мова про безпеку наших людей. Це стосується і вантажних перевезень, і, насамперед, пасажирських перевезень, до яких, можливо, вимоги повинні бути більш суворими. Також залишаються невирішеними ще кілька проблем у сфері перевезень пасажирів, зокрема, відсутність будь-яких вимог щодо оформлення нерегулярних перевезень, недоліки у функціонуванні мережі автостанцій, яка створює соціальну напругу серед перевізників. Eсе це знижує якість і безпеку перевезень", - наголосив М.Азаров.

На його думку, є гостра необхідність встановити більш жорсткий контроль за станом здоров'я водіїв, ступенем їхньої втоми, як цього вимагають міжнародні правила, а також за технічною справністю транспортних засобів.

Прем'єр-міністр наголосив, що вже дано доручення скоригувати вимоги до безпеки під час руху екскурсійних автобусів.

«Потрібно ще раз переглянути вимоги щодо пересування автобусів з людьми у нічну пору, суворо контролювати час, проведений водієм за кермом, а також перевіряти наявність змінних водіїв в автобусах далекого сполучення у будь-яку пору доби», - заявив М.Азаров.

Він доручив Міністерству інфраструктури разом з МВС переглянути систему допуску водіїв до перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

"Неприпустимими є факти, які допускаються сьогодні, коли перевезенням пасажирів може займатись людина, що провчилась два місяці в автошколі й отримала посвідчення водія. Завдання Державній інспекції з безпеки на наземному транспорті разом з МВС - започаткувати у серпні 2012 року місячник з безпеки дорожнього руху. Це, як мінімум, 30 днів масштабних інформаційних заходів, націлених на підвищення інформованості й усвідомлення суспільством найбільш гострих проблем безпеки дорожнього руху", - резюмував М.Азаров.