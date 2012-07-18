Азаров - губернаторам: "Літо закінчується. І коли ви будете будувати дороги?"

Прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає від органів місцевої влади прискорити у регіонах будівництво доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Літо закінчується. І коли ви будете будувати дороги? Це питання до місцевих органів влади. Я вимагаю від губернаторів, Мінінфраструктури, Мінрегіону, Укравтодору детально проаналізувати, де роботи загальмували, і невідкладно вжити усіх заходів для того, щоб вони були завершені у встановлені строки. Застерігаю – йдеться не про «освоєння» бюджетних коштів, а про те, що виділені кошти повинні бути спрямовані раціонально, і дійсно на ті ділянки доріг, які потребують негайного ремонту", - сказав М.Азаров.