Відпочиваючим радять заздалегідь купувати залізничні квитки з Криму

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» закликає відпочиваючих заздалегідь купувати залізничні квитки з Криму для забезпечення логістики пасажирських перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Щоб аналізувати пасажирський потік і своєчасно виконати досилання потягів до Криму, ми закликаємо купувати квитки з Криму заздалегідь. Ми бачитимемо, який попит є і скільки необхідно задіяти потягів і вагонів, щоб забезпечити перевезення», - сказав він.

В.Козак повідомив, що на сьогодні на літніх залізничних пасажирських перевезеннях у кримському напрямі передбачено 101 пара потягів, з яких 71 призначений на літній період, а шість є одноразовими.

Усього для забезпечення перевезень влітку 2012 року задіяно 300 пар пасажирських потягів, з яких 88 призначені на літній період, а 41 – одноразові, призначені для перевезення організованих груп пасажирів.

В.Козак повідомив також, що за півтора літні місяці залізниці України перевезли 10,2 млн пасажирів.

У кримському напрямі доставлено 1,5 млн пасажирів – на 4% більше, ніж за червень і першу половину липня 2011 року.

Для організації літніх перевезень «Укрзалізницею» капітальним ремонтом відремонтовано 35 пасажирських локомотивів на суму 190 млн грн, 528 пасажирських вагонів на суму 128,5 млн грн, 44 секцій електропоїздів на суму 101 млн грн.

Нагадаємо, у літніх пасажирських перевезеннях «Укрзалізниці» задіяно 563 локомотиви, з яких 178 - вантажні.