ДЗ за 6 місяців перерахувала до бюджетів та цільових фондів 1,539 млрд грн

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-червні 2012 року перерахувала до державного та місцевих бюджетів та цільових фондів 1,539 млрд грн.

Як йдеться в повідомленні Донецької залізниці, зокрема, залізниця сплатила 506 млн грн ПДВ, 181 млн грн податку на прибуток.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування склав 580 млн грн.

«Розрахунки з бюджетами всіх рівнів проведені в повному обсязі і у встановлені терміни», - йдеться в повідомленні залізниці.

Нагадаємо, Донецька залізниця (ДЗ) відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів.

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-червні 2012 року скоротила перевезення вантажів на 4,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 70,7 млн тонн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).