УЗ найближчими днями оголосить результати конкурсу із закупівлі 5 тисяч піввагонів

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» має намір найближчим часом визначити переможця конкурсу з придбання у лізинг 5 тисяч піввагонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир Козак.

«На початку наступного тижня ми визначимо переможця», - сказав він.

В.Козак зазначив, що конкурс на закупівлю піввагонів було оголошено у січні 2012 року, проте упродовж 5 місяців він переносився сім разів через відсутність конкурсних пропозицій. «На жаль, на конкурс не заявлялася жодна компанія. Упродовж п'яти місяців конкурс переносили сім разів, але в липні конкурс пройшов вдало», - сказав він.

За словами гендиректора, у конкурсі брали участь три компанії.

Нагадаємо, за інформацією «Укрзалізниці», у робочому парку відомства на даний час є 47 тисяч піввагонів, тоді як для перевезення вантажів у цілому необхідно 60 тисяч.