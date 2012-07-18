Роботи з впровадження електронних пасажирських квитків планують завершити в жовтні

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в жовтні завершити роботу з переходу на електронні пасажирські квитки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

Він повідомив, що «Укрзалізниця» завершує роботу з Державною податковою адміністрацією для впровадження електронних квитків.

«Ми чекаємо, що в жовтні уникнемо бланків суворої звітності і перейдемо на електронний квиток», - сказав він.

В.Козак повідомив, що при покупці квитка через Інтернет з жовтня не треба буде роздруковувати квитки в касі. «Буде розроблений порядок, коли можна буде купити квиток через Інтернет і безпосередньо сідати в потяг, визначатиметься фіскалізація квитків, визначатиметься особа, що придбала квиток через Інтернет. До початку жовтня така робота буде закінчена», - сказав В.Козак.

За словами В.Козака, на сьогодні продаж квитків через Інтернет становить 3,2% від загального продажу залізничних квитків.