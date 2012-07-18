Гендиректор Укрзалізниці: реформа залізничного транспорту не передбачає приватизації

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») завершує роботу над підготовкою проекту постанови уряду про створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування з урахуванням зауважень міністерств і відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак, коментуючи хід реформи залізничного транспорту країни.

«Реформа йде згідно з графіком. Підготовлено постанову Кабміну про створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту. Ми одержали зауваження від усіх міністерств і відомств, ми над ними працюємо, і незабаром вона буде знову розіслана до міністерств і відомств для узгодження і винесена на Кабмін», - сказав В. Козак.

Він нагадав, що «реформа залізничного транспорту не передбачає приватизації, оскільки ці питання вирішуватиме не компанія, а уряд».

В.Козак також зазначив, що приватизація 1-ої вантажної компанії в Російській Федерації була проведена за рішенням уряду РФ.

«Я вважаю, що у нас поки так питання не стоїть, і в найближчому майбутньому стояти не буде», - сказав гендиректор «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Реформа залізничного транспорту України триватиме 7 років, і буде повністю завершена до 2019 року.

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 роки) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 роки) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.