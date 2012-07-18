ПЗ за 6 місяців перевезла у вагонах-автомобілевозах понад тисячу авто

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 6 місяців 2012 року перевезла вагонами-автомобілевозами 1 132 автомобілі.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, зокрема, "Столичний експрес" Дніпропетровськ-Київ за січень-червень 2012 року перевіз в Київ 240 автомобілів і в Дніпропетровськ - 344. Поїздом Київ-Сімферополь у Київ було перевезено 165 автомобілів, у Сімферополь - 383.

Нагадаємо, вагони-автомобілевози курсують у складі пасажирських потягів №165/166 Київ-Дніпропетровськ і №12/11 Київ-Сімферополь.

У червні 2012 року вагони-автомобілевози перевезли 288 автомобілів.

Довідка УНІАН. До складу потягів можна включити тільки по одному вагону-автомобілевозу.

Вагон-автомобілевоз може перевезти 6-7 автомобілів загальною вагою 10 тонн і максимально допустимою висотою автомобілів 1,72 м.

Вартість перевезення автомобілів залежить від їх ваги. Так, вартість перевезення автомобіля вагою 500 кг становить 192,60 грн, 1 000 кг - 385,20 грн, 1 500 кг - 577,80 грн, 2 000 кг - 770,40 грн и 2 500 кг - 885,96 грн.