«Укрзалізниця» завершує роботу з підготовки постанови Кабміну про створення ПАТ

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") завершує роботу над підготовкою проекту постанови уряду про створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування з урахуванням зауважень міністерств і відомств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив генеральний директор "Укрзалізниці" Володимир Козак, коментуючи хід реформи залізничного транспорту країни.

"Реформа йде згідно з графіком. Підготовлена постанова Кабміну про створення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту. Ми отримали зауваження від усіх міністерств і відомств, ми над ними працюємо, і незабаром її буде знову розіслано до міністерств і відомств для узгодження і винесення на Кабмін", - сказав В. Козак.

Він нагадав, що "реформа залізничного транспорту не припускає приватизації, оскільки ці питання вирішуватиме не компанія, а уряд".

"Приватизовувати можна, якщо буде рішення уряду, воля Верховної Ради, внесення відповідних змін до закону, які будуть підписані Президентом. Не компанія (ПАТ залізничного транспорту загального користування - УНІАН) прийматиме рішення".

В.Козак також зазначив, що приватизація 1-ої вантажної компанії в Російській Федерації була проведена за рішенням уряду РФ.

"Я вважаю, що у нас поки так питання не стоїть і в найближчому майбутньому стояти не буде", - сказав гендиректор " Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Реформа залізничного транспорту України триватиме 7 років і буде повністю завершена до 2019 року.

Планується, що реформування залізничного транспорту України відбуватиметься в три етапи. На першому етапі (2012-2013 роки) буде створена єдина державна акціонерна компанія і будуть розподілені функції між нею і державою. На другому етапі (2013-2015 років) будуть утворені вертикально інтегровані виробничо-технологічні системи залізничного транспорту, структуровані за видами діяльності. На третьому етапі (2016-2019 років) буде ліквідовано перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних і утворено господарське товариство у сфері пасажирських перевезень.