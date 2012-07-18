Інвестиції у кардинальне оновлення парку пасажирських вагонів можуть скласти 2 млрд дол. - УЗ

Інвестиції в кардинальне оновлення парку пасажирських вагонів, виходячи з вартості 1 пасажирського вагону з нержавіючої сталі виробництва Крюківського вагонзаводу, можуть скласти 2 млрд доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") Володимир Козак.

Він також зазначив, що "Укрзалізниця" на сьогодні не має таких коштів.

"Сьогодні 1 пасажирський вагон з нержавіючої сталі виробництва Крюківського вагонобудівного заводу коштує близько 2 млн доларів США. Для оновлення парку необхідно зробити закупівлі на 2 млрд доларів. Самостійно, без бюджетних коштів, залізниці не зможуть оновити парк пасажирських вагонів", - сказав В.Козак.

За його словами, "більшість пасажирських вагонів, які використовують на залізницях України, сьогодні морально і фізично застаріли".

"За 21 рік незалежності держави залізниці України не отримували з бюджету ні копійки. Ми переконані, що наступний рік стане переломним - з державного бюджету почнуть виділятися кошти на оновлення пасажирських вагонів і компенсації за проїзд пільгових категорій населення почнуть надходити в повному обсязі", - сказав В.Козак.

Довідка УНІАН. Парк вагонів, який залізниці України використовують для забезпечення пасажирських перевезень, складає близько 5 тис. вагонів. З них системою кондиціонування обладнані близько 2 тис. вагонів.