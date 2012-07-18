УЗ планує до 2013 року врегулювати питання повернення критих вантажних вагонів з території СНД

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує до 2013 року врегулювати питання повернення українських критих вантажних вагонів з території країн СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в середу, 18 липня, повідомив генеральний директор " Укрзалізниці" Володимир Козак, коментуючи тему повернення українського рухомого складу з-за кордону.

"Наші підприємства відчувають нестачу таких вагонів, у тому числі - у внутрішніх перевезеннях. Ми оголошуємо термінове повернення, нам платять за вагони гроші, але все одно вагони не повертають. Ми надіслали лист в Кабінет міністрів для ухвалення рішення і найближчим часом таке питання буде розглянуто. Я думаю, що до кінця року ми поставимо крапку", - сказав В.Козак.

Як повідомили УНІАН в " Укрзалізниці", в парку критих вагонів 8800 вагонів, з них в робочому стані - 4600 вагонів.

За словами В.Козака, у червні 2012 року "62% нашого робочого критого рухомого складу були в країнах СНД. Криті вагони, які потрапили в республіки Середньої Азії взагалі не поверталися в Україну".

"Обіг критого вагону склав більше 45 діб, а окремі криті вагони знаходилися в цих регіонах більше 200 діб", - сказав він.

В.Козак також повідомив, що аналогічна ситуація в "Укрзалізниці" склалася з поверненням залізничних платформ.

За його словами, дохідність критого вагону при використанні у внутрішньому сполученні складає близько 500 грн на добу, у той час, як в країнах СНД - дещо більше 150 грн на добу.

В. Козак також повідомив, що "за кордоном є криті вагони, які в робочому стані, а ті, які є в Україні, як правило - це неробочий мотлох".

У той же час, В. Козак зазначив, що переведення піввагонів із статусу "інвентарний" в статус "власний" дозволив скоротити перебування таких вагонів на території країн СНД втричі - з 30 до 10 діб.

"Якщо раніше в країнах СНД було 10 тис. наших піввагонів, то зараз їх не більше 1,5 тис. Питання повернення парку піввагонів, які є найбільш дефіцитними в нашій країні, ми практично вирішили, і ми ставимо питання про оновлення парку піввагонів і закупівлю нового рухомого складу", - сказав він.

Нагадаємо, за даними " Укрзалізниці", у 2011 році за межами України в середньому щодоби було близько 8 тис. українських вантажних вагонів - вагони українського інвентарного парку експлуатувалися іноземними державами через низький тариф.

Довідка УНІАН. У ході реформи вантажних залізничних перевезень з січня 2012 року піввагони були передані з балансу "Укрзалізниці" на баланс двох державних підприємств, які підпорядковані "Укрзалізниці" – ДП "Дарницький вагоноремонтний завод" і ДП "Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів " Укрспецвагон". Також на балансі "Укрспецвагону" будуть окатишевози.

Криті вагони передаються на баланс ДП "Український державний центр рефрижераторних перевезень "Укррефтранс", платформи і транспортери - на баланс Українського державного центру транспортного сервісу " Ліски", спеціальний рухомий склад - на баланс ДП "Стрийський вагоноремонтний завод".

Організацією перевезень і використанням вантажного рухомого складу займається ДП "Український транспортно-логістичний центр"(УТЛЦ)