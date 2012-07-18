Cisco починає впровадження концепції «розумних» та підключених спільнот в Росії та СНД

З метою активнішої участі Cisco у великих інноваційних проектах в Росії та інших країнах СНД компанія починає впроваджувати свою концепцію "розумних" і підключених спільнот (Smart+Connected Communities, S+CC) в Росії і СНД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Cisco.

На посаду керівника цього напряму призначений Максим Луньков. Останні 6 років він працював в міжнародних компаніях, керував напрямом консалтингу в галузі будівельних проектів. У 1994 році він закінчив Московський державний гірський університет за фахом "інженер-електрик".

Один з ключових проектів, за який відповідає М. Луньков, - розробка Концепції "Розумне місто Сколково". Як вже повідомлялося, Cisco займається його реалізацією разом з компаніями Cognitive Technologies, Ernst&Young і Panasonic.

Як зазначив директор компанії Cisco з глобального застосування концепції S+CC Фаді Аталла, консультаційний підрозділ Cisco з впровадження перспективних технологій спеціалізується на проектуванні інформаційно-комунікаційної інфраструктури міст і великих населених пунктів, сприяючи застосуванню розробок Cisco в галузі "розумних" і підключених спільнот у всьому світі. За його словами, "надання трафіку в режимі реального часу, дистанційні медичні послуги, автоматизована охорона будівель" належать до проектів, реалізованих з використанням рішень Cisco в галузі S+CC у багатьох країнах. На думку Ф.Аталла, розробка майстер-плану інформаційно-комунікаційної інфраструктури життєво потрібна для побудови "розумного" міста, "але це лише початковий етап в подальшому розвитку".

За словами М.Лунькова, концепцію "розумних" і підключених спільнот Cisco реалізує у багатьох державах світу, включаючи Голландію, Індію, Іспанію, Канаду, Португалію, США і Південну Корею. У Росії та інших країнах СНД компанія планує побудувати взаємодію з органами влади і комерційними компаніями так, щоб ресурси, досягнення і знання Cisco в галузі створення інфраструктури "розумних" міст XXI століття знайшли тут широке застосування, тим паче, що, як вважає М.Луньков, вітчизняний ринок виявляє підвищену цікавість до здійснення подібних ініціатив.

Довідка УНІАН. Компанія Cisco(США) - один зі світових лідерів в галузі мережевих технологій. Виручка компанії у 2011 фінансовому році склала 43,2 млрд.дол.