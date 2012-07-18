ХАРП модернізує термообробку залізничних підшипників

На Харківському підшипниковому заводі, одному з найбільших в СНД виробників підшипникової продукції, що входить до Індустріальної групи УПЕК, у першій декаді липня 2012 встановлений і проходить наладку гартівний агрегат фірми Seco/Warwick (Elterma, Польща).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УПЕК.

Як повідомляє прес-служба, згідно з контрактом вартістю 5 млн євро, підписаним 15 червня 2011 р., Seco/Warwick у другій половині 2012 р. і на початку 2013 р. поставить ХАРП ще два таких агрегати.

Як зазначив голова ради директорів ІГ УПЕК Анатолій Гіршфельд, запуск трьох нових термічних печей для загартування кілець залізничних підшипників дозволить скоротити споживання електроенергії на даній операції більш ніж на 25%. «Крім того, із впровадженням цього техпроцесса ХАРП буде мати повний цикл термічної обробки деталей підшипників у відповідності зі світовими стандартами якості», - сказав він.

Харківський підшипниковий завод уже має досвід роботи з компанією Seco/Warwick (Elterma). Три віджигові агрегати типу A/SP, придбані раніше у цієї фірми, успішно працюють на ХАРП.

Довідка. ПуАТ «Харківський підшипниковий завод» (АТ «ХАРП»), засноване в 1947 році, спеціалізується на виробництві кулькових підшипників загальнопромислового призначення і роликових підшипників для залізничної галузі та транспортного машинобудування під торговою маркою HARP (ХАРП). Є лідером у СНД із виробництва підшипників для сільгоспмашинобудівних підприємств. Продукція ХАРП також використовується в автомобільній, гірничодобувній та електротехнічній промисловості, металургії. Усього виробляє більше 500 типів підшипників. Встановлена ​​виробнича потужність - близько 30 млн підшипників на рік. Із 2000 року на підприємстві діє система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO-9001/2000.

Індустріальна група УПЕК - одна з найбільших в Україні приватних компаній, що спеціалізуються в машинобудівному бізнесі, виробник комплектуючих, вузлів і устаткування для залізничної, автомобільної, сільськогосподарської, машинобудівної та металургійної галузей. Споживачами продукції компанії є практично всі конвеєрні підприємства СНД.

ІГ УПЕК створена у 1995 році й сьогодні розвивається як клієнтоорієнтована інженерна індустріальна група. Консолідований обсяг продажів підприємств УПЕК у 2011 році склав 2,2 млрд грн (у 2010 р. - 1,58 млрд грн).