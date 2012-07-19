У другому кварталі регулярно користувалися інтернетом 45% дорослих жителів України

17,6 млн жителів України старше 15 років у другому кварталі 2012 року регулярно користувалися інтернетом (виходять в мережу не рідше разу на місяць), що становить 45% від дорослого населення країни, або на 10 п.п. більше, ніж у другому кварталі 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

Дані отримані в червні 2012 року в рамках проекту соціологічних досліджень, який виконує за замовленням Інтернет Асоціації України компанія InMind.

При цьому, 42% користувачів, або 16,3 млн людей, користувалися інтернетом не рідше одного разу на тиждень, а 12,2 млн - кожен день або майже кожен день - тобто активні користувачі інтернету. 93% користувачів використовують для доступу домашній і робочий комп'ютер з ОС Windows, решта використовують інший тип ОС або тип доступу. 44% опитаних мають домашнє підключення інтернет, 5% планують підключити його в найближчі 3-6 місяців, 49% не планують підключати інтернет в найближчі півроку. Мобільний інтернет мають 56% користувачів, 16% планують підключити в найближчі 3-6 місяців, 27% не планують підключати мобільний інтернет в найближчі півроку.

Основним типом доступу в інтернет регулярних користувачів був в цілому (як основне місце, так місце користування) домашній стаціонарний комп'ютер - до 72% (у другому кварталі 2011 року - 65%), домашнім ноутбуком користувалися до 20% користувачів (16%), стаціонарним комп'ютером на роботі користувалися 14% (9%), мобільним телефоном або смартфоном - 8% (5%).

Згідно з дослідженням, кількість користувачів інтернету серед жінок і чоловіків у другому кварталі ц.р. розподілилася однаково - по 50%.

За регіональною ознакою найбільше число користувачів припадає на схід України - 34%, в центральному регіоні України проживають 31% користувачів, на заході України - 20%, на півдні - 16%.

51% користувачів інтернету проживає в містах з населенням понад 100 тис., 30% - у населених пунктах з кількістю жителів менше 100 тис., в сільській місцевості налічується 18% користувачів інтернету в Україні.

Найбільш часто користуються інтернетом жителі України віком 15-29 років, на цю вікову групу припадає 49% користувачів. 34% користувачів припадає на вікову групу 30-44 роки, 17% користувачів - старше 45 років.

У той же час, мобільним інтернетом користуються 56% чоловіків і 44% жінок. Більше число користувачів мобільного інтернету припадає на схід і захід України - по 30%, в центральному регіоні України налічується 26% мобільних користувачів, на Півдні - 13%.