В Україні вже діє спрощена процедура держреєстрації транспортних засобів

В Україні з кінця червня набула чинності постанова Кабінету міністрів щодо спрощеної процедури державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС України Олександр Дем’янко.

«З 27 червня вступила в дію постанова, якою прописано спрощена реєстрація-перереєстрація транспортних засобів», - сказав він, пояснивши, зокрема, що вказана постанова, насамперед, дає змогу покупцям транспортних засобів проводити їхню реєстрацію або перереєстрацію в підрозділах ДАІ за місцем фактичного проживання, а не за місцем прописки.

Також О.Дем’янко зауважив, що постанова передбачає скасування обов’язкового дослідження транспортних засобів під час проведення їх держреєстрації (перереєстрації) чи зняття з обліку, а також обов’язкового пред’явлення транспортного засобу при перереєстрації у зв’язку зі зміною місця проживання власника та при відновленні втрачених або зіпсованих документів.