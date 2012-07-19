У Києві в ДТП загинув мотоцикліст, ще 7 осіб отримали травми

У Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув мотоцикліст, ще 7 осіб отримали травми.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, аварія сталася вчора близько 19.40 на проспекті Правди, 66, у Подільському районі.

За попередніми даними, водій мотоцикла «Suzuki GSX-R1000», рухаючись з боку проспекту Свободи у напрямку вулиці В.Порика, виїхав на «червоний» сигнал світлофору та скоїв зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf».

Після цього мотоцикл врізався в автобус «Богдан», що стояв на зупинці громадського транспорту. У мотоцикла відірвався бензобак, обидва транспортні засоби спалахнули. Загорівся також павільйон зупинки та кіоск з продажу квітів, що знаходився поруч.

Полум’я вдалось загасити, але внаслідок цієї аварії постраждали четверо пасажирів маршрутки та троє осіб, які в момент ДТП перебували на зупинці. Практично у всіх потерпілих – опіки. В одного з потерпілих – перелом гомілки.

В момент ДТП у маршрутці перебувало 17 пасажирів.

Водій мотоцикла загинув на місці пригоди.

При цьому в ДАІ зазначили, що однозначно стверджувати, що послужило причиною цієї пригоди, поки що рано, оскільки розслідування тільки розпочалось.