Google знову очолив рейтинг найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні

Список 25 найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) користувачами інтернету в Україні у червні 2012 року очолив Google.

Про це повідомили УНІАН в Інтернет-асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, рейтинг найбільш відвідуваних ресурсів, складений за даними дослідження компанії InMind, що виконується на замовлення ІнАУ.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії за червень (середньоденна частка) Google склало 71% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувались домени: Vkontakte (середньоденна частка - 60%), mail.ru (49%), Yandex (40%), Odnoklassniki (38%), youtube.com (26%). У решти доменів середньоденна частка склала менш 20%.

У рейтингу доменів, ранжируваних за охопленням користувачів в червні (частці людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс, принаймні, один раз за червень) також лідирував Google. На частку цього ресурсу припало 80% користувачів. На другому місці в цьому рейтингу домен mail.ru (73%), далі йдуть: Vkontakte (73%), Yandex (65%), youtube.com (65%), Odnoklassniki (55%) і wikipedia.org (52% ). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менше 50% аудиторії.

Варто враховувати, що в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс Google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte. Охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: він включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідування ресурсу, в охопленні він враховується один раз.

Довідка УНІАН. Джерело даних - дослідження Opinion Software Media - проект медіавимірів інтернет-аудиторії України, заснований на user-centric підході. Методологія дослідження ґрунтується на роботі постійно діючої репрезентативної панелі інтернет-користувачів. Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України віком 15 років і старше. Її дизайн заснований на даних щоквартальних настановних досліджень населення України, які проводяться оффлайн.