Головавтотрансінспекція у першому півріччі анулювала 1133 ліцензій

Головна державна інспекція з безпеки на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція) за результатами перевірок на 1 липня анулювала 1 133 ліцензії суб'єктам ведення господарювання.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві інфраструктури, на 1 липня 2012 року Територіальними управліннями Головавтотрансінспекції було проведено 1 689 перевірок дотримання ліцензіатами ліцензійних умов: з них - 623 планових і 1 066 позапланових перевірок.

З 1 133 ліцензій суб'єктів господарювання за порушення ліцензійних умов здійснення господарської діяльності анулювана 621 ліцензія на автоперевезення, з них - 443 ліцензії на надання послуг з перевезень пасажирів (окрім таксі).

Відповідно до розглянутих матеріалів перевірки Головавтотрансінспекція прийняла рішення надати певний термін на усунення виявлених порушень 545 суб'єктам ведення господарювання.