Головавтотрансінспекція у першому півріччі анулювала 1133 ліцензій

16:16, 19 липня 2012
Транспорт/Звя'зок
0

Головна державна інспекція з безпеки на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція) за результатами перевірок на 1 липня анулювала 1 133 ліцензії суб'єктам ведення господарювання.

Як повідомили УНІАН в Міністерстві інфраструктури, на 1 липня 2012 року Територіальними управліннями Головавтотрансінспекції було проведено 1 689 перевірок дотримання ліцензіатами ліцензійних умов: з них - 623 планових і 1 066 позапланових перевірок.

З 1 133 ліцензій суб'єктів господарювання за порушення ліцензійних умов здійснення господарської діяльності анулювана 621 ліцензія на автоперевезення, з них - 443 ліцензії на надання послуг з перевезень пасажирів (окрім таксі).

Відповідно до розглянутих матеріалів перевірки Головавтотрансінспекція прийняла рішення надати певний термін на усунення виявлених порушень 545 суб'єктам ведення господарювання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter