Збиток ДЗ від приміських перевезень пільговиків збільшився до 266,3 млн грн

Збиток Донецької залізниці (ДЗ) від перевезення пільгових категорій пасажирів у приміському сполученні за 6 місяців 2012 року виріс на 9,16% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 266,3 млн грн.

Як повідомили УНІАН в ДЗ, усього за 6 місяців 2012 року залізниця перевезла в приміському сполученні 23,5 млн осіб, з них 91% або понад 21,4 млн осіб - пасажири пільгових категорій.

За 6 місяців 2012 року залізниця перевезла пасажирів пільгової категорії на суму 11,9 млн грн, тоді як компенсація за ці перевезення склала 5,7 млн грн або 47,8% від необхідної суми.

ДЗ також повідомляє, що щодня здійснюється близько 200 рейсів в приміському сполученні.

"Соціальне навантаження приміського сполучення приносить великі збитки, які з кожним роком тільки ростуть. З кожної вкладеної гривні повертається тільки 5 копійок. Отримуючи такі величезні збитки, ДЗ не має можливості самостійно оновлювати парк рухомого складу", - сказано у повідомленні ДЗ.

Довідка УНІАН. Сьогодні тарифи на проїзд залізницею в приміському сполученні згідно з Правилами перевезень складають при проїзді до 5 км - 3,8 грн, до 20 км - 5,0 грн, до 300 км з однією пересадкою - 20,0 грн.