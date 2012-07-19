ПЗ за 6 місяців збільшила приміські перевезення пільговиків на 5,6%

Придніпровська залізниця (ПЗ) в січні-червні 2012 року збільшила перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на 5,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,807 млн пасажирів.

Як повідомили УНІАН у ПЖД, у червні 2012 року перевезення пільговиків у приміському сполученні зросли на 5,2% - до 665,9 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% всіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватись залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг.

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень у 2011 році, за оперативними даними, склали 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше в порівнянні з 2010 роком.