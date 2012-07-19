PKP Intercіty витратить понад 50 млн дол. на модернізацію вагонів для поїзда "Пшемишль-Щечин"

Варшава. Одна з найбільших в Польщі залізничних компаній PKP Intercity витратить 52,6 млн доларів (1USD =3,4PLN) на модернізацію вагонів для поїзда, що курсує від прикордонного з Україною міста Пшемишль, до Щечина, який знаходиться на заході країни поблизу польського узбережжя Балтійського моря.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, модернізація вагонів дозволить використовувати їх на швидкості 160 кілометрів на годину, що скоротить поїздку з першої до останньої станції майже на 4 години - до 10 годин 40 хвилин.

Поїзд категорії TLK, квитки на які дешевші стандартних поїздів PKP IC, проїжджає через Жешув, Краків, Ополє, Вроцлав і Познань.

Польська компанія повідомила про намір реконструювати 68 вагонів, зауваживши, що частина коштів виділить їй Європейський союз у рамках програм допомоги Польщі: 17,6 млн доларів.

"PKP Intercity модернізує вагони як першого так і другого класів. Частина з них буде трансформована у вагони без купе і пристосована для користування людьми на інвалідних колясках. Десять вагонів матимуть спеціальні місця для перевезення велосипедів, а ще в 10 надаватимуться гастрономічні послуги" , - зазначила прес-служба.

Крім того, вагони, які будуть пофарбовані спеціальною фарбою "анти-графіті", будуть обладнані кондиціонерами, сучасними туалетами, розетками для пасажирів, обладнанням для підсилення сигналу мобільних операторів.

Прес-служба зауважила, що компанія реконструює старі вагони, які вже не експлуатуються.

PKP Intercity також нагадала, що в даний час компанія реалізує чотири проекти модернізації та купівлі нових вагонів вартістю близько 735 млн доларів, які також зі фінансує Євросоюз, куди Польща входить із травня 2004 року.

Компанія зазначила, що в минулого року витратила на "контрольні" ремонти 890 вагонів і 59 локомотивів 47 млн ​​доларів, повідомивши, що цього року планує відремонтувати 1000 вагонів і 150 тепловозів.

"Стратегія рухомого складу до 2014/15 передбачає, що компанія буде мати 1700 вагонів, 300 спеціалізованих вагонів, 200 локомотивів, здатних їздити на швидкості 120 кілометрів на годину, 50 маневрених тепловозів, 70 локомотивів, здатних їздити на швидкості 160/200 км/г, 20 складів HS RST і 30 двоповерхових вагонів", - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity, яка в минулому році скоротила чистий збиток у 4 рази до 8,4 млн доларів при понад 600 млн доларів операційного доходу, за перші п'ять місяців поточного року заробила "чистими" близько 4 млн доларів.

За аналогічний період минулого року компанія отримала 10 млн доларів збитків у порівнянні зі збитками 40 млн доларів у січні-травні 2010 року.

Довідка УНІАН. У минулому році PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами і за кордоном, перевезла 36,6 млн пасажирів, що склало близько 14% усіх перевезених пасажирів у 38-мільйонній Польщі.

Головний конкурент PKP Intercity компанія Przewozy Regionalne в минулому році перевезла майже 110 млн пасажирів, посівши перше місце на ринку пасажирських перевезень із 41,5% часткою.