Зупинено роботу ботнету Grum, що розсилає 18% електронного спаму в світі

Фахівці з комп'ютерної безпеки змогли зупинити роботу ботнету Grum, який розсилав близько 18% електронного спаму в світі.

Керуючі сервери Grum знаходилися, в основному, в Панамі, Росії та Україні, передає російська служба ВВС.

Компанії з комп'ютерної безпеки FireEye і SpamHaus спільно з місцевими постачальниками інтернет-послуг домоглися закриття незаконних мереж.

Ботнетом називається мережа комп'ютерів, заражених шкідливими програмами, які дають кіберзлочинцям можливість отримувати управління над системами.

У понеділок було зупинено роботу сервера ботнету в Голландії, а у вівторок був знешкоджений сервер в Панамі. Після цього власники ботнету почали спішно переміщати діяльність на сервери в Україні.

"Я думав, що було потрібно лише знешкодити один сервер у Росії, але раптово ботнет почав передислокацію в нові місця", - розповів фахівець із комп'ютерної безпеки з компанії FireEye Атиф Муштак.

Він зазначив, що в минулому Україна була безпечною зоною для діяльності ботнетів. "Закриття там серверів завжди було справою проблематичною", - додав Муштак.