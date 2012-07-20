Microsoft уперше за 26 років зазнала квартальних збитків у 500 млн дол.

Компанія Microsoft зазнала квартальних збитків у розмірі близько $500 млн, повідомили представники комп'ютерного гіганта. Це відбувається вперше з 1986 року, коли корпорація стала акціонерним товариством відкритого типу, повідомляє ВВС.

Microsoft пояснює втрати невдалим придбанням агентства інтернет-реклами aQuantive у 2007 році. Угода обійшлася фірмі в $6,3 млрд.

Покупка стала частиною невдалої політики компанії з інвестування в інтернет-сектор.

Бізнес-кореспондент «Бі-бі-сі» зазначає, що, якщо не брати до уваги ці великі втрати від невдалої угоди, прибуток Microsoft збільшився приблизно на 10%, пише «Газета.Ru».