Держпідприємства залізниць України відремонтували понад 9 тис. піввагонів

Державні підприємства, на баланс яких передані піввагони залізниць України, за 6 місяців 2012 року плановими видами ремонту (в умовах депо та капітальним) відремонтували 9369 піввагонів.

Як повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, "Дарницький вагоноремонтний завод" (ДВРЗ) за перше півріччя 2012 року відремонтував 5156 піввагонів, "Український державний центр з експлуатації спеціалізованих вагонів" ("Укрспецвагон") - 4213 піввагони.

Довідка УНІАН. Ремонт одного піввагона в умовах депо в середньому коштує 47-53 тис. грн, або близько 1/8 вартості нового піввагону.

Для підвищення контролю за станом і використанням парку українських піввагонів у ході реформування системи вантажних залізничних перевезень були визначені базові підприємства, які здійснюють ремонт піввагонів, - " ДВРЗ" і " Укрспецвагон".

Спеціалізовані депо, у яких проводять ремонтні роботи піввагонів, зосереджені в регіонах масового навантаження на Донецькій і Придніпровській залізницях.