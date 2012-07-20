Збитки ПЗ від пошкодження вагонів за 1 півріччя виросли у 2,2 разу

Збитки Придніпровської залізниці від пошкодження вагонів за 1 півріччя 2012 р. виросли до 1 півріччя 2011 р .у 2,2 разу - до 2,652 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ПЗ.

За звітний період користувачі пошкодили 608 вантажних вагонів.

Найбільша кількість пошкоджених вагонів (599 або 99%) виявлена на промислових підприємствах і в портах. Зокрема, у ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг з початку року пошкодили 266 вагонів на суму більше 2 млн грн, ВАТ "Інтерпайп НТЗ" - 65 вагонів (125, 5 тис. грн), ВАТ " ДМКД" - 17 вагонів (2,5 тис. грн), ВАТ "Баглейкокс" - 12 вагонів (2,3 тис. грн).

У портах за цей період було пошкоджено 66 вагонів на суму 42, 6 тис.грн. Так, у Керченському морському торговому порту пошкодили 34 вагони, Бердянському - 18 вагонів, Феодосії і Севастопольському - відповідно 12 і 2 вагони.

Винуватці пошкоджених вагонів вже відшкодували ПЗ понад 2,345 млн грн. За 6 місяців 2012 р. Придніпровська магістраль відзначила додатковими преміями 161 залізничника, які своєчасно виявили пошкоджені вагони і провели відповідну роботу з винуватцями про відшкодування збитків.

Збитки ПЗ від пошкодження вагонів за 2011 р. виросли на 56% - до понад 5,5 млн грн. У 2011 р. користувачі пошкодили 1238 вантажних вагонів.