«АероСвіт» та «Амадеус» домовилися про підключення модуля з бронювання доппослуг

Авіакомпанія "Аеросвіт" і постачальник технологій дистрибуції в індустрії авіаперевезень компанія "Амадеус" підписали угоду на 10 років, яка передбачає розвиток технології Amadeus e, - Commerce і підключення модуля з бронювання додаткових послуг Amadeus Ancillary Services.

Як повідомляє авіакомпанія, це дозволить авіакомпанії надавати пасажирам комплексний сервіс, істотно розширивши спектр послуг, які продаються як на веб-сайті, так і через агентства.

Угода між авіаперевізником і компанією "Амадеус" підписана 20 липня 2012 року.

"Аеросвіт" планує першим серед авіаперевізників України і одним з перших в регіоні імплементувати повну версію електронного документу EMD (Electronic Miscellaneous Document). Це - нове галузеве рішення, що дозволяє авіакомпаніям, агентствам і перевізникам-партнерам продавати широкий набір супутніх послуг з оформленням електронних документів, а також відстежувати використання реалізованих сервісів", - яказано в повідомленні «АероСвіту».

Таким чином, "Аеросвіт" має намір завершити перехід на єдиний галузевий стандарт EMD до кінця 2013 року, згідно з планами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) з розвитку авіаційної індустрії.

З впровадженням EMD "Аеросвіт" отримає можливість гнучкіше і ефективно контролювати проведення платежів. Окрім цього, послуга, що оформляється за допомогою EMD, може бути як безпосередньо пов'язана з авіаперевезенням (провезення наднормативного багажу, тварин, зміна класу обслуговування, замовлення спеціального харчування і додаткових сервісів на борту), так і виступати самостійною опцією (квиток на потяг, оренда автомобіля, інші супутні послуги, різні збори).

Нагадаємо, від літа 2010 р. клієнтам авіакомпанії надана можливість оплати перельоти через контактний центр " Аеросвіту" як в телефонному режимі, так і в онлайн-чаті.

У 2007 році "Аеросвіт" переклав свою інвенторну систему на платформу Amadeus Altea.

Раніше, у 2004 році "Аеросвіт - Українські авіалінії" відкрив на власному сайті онлайн-продаж авіаквитків, а в 2005 р. - першим серед перевізників пострадянських країн почав поетапно впроваджувати на своїх маршрутах технологію електронного авіаквитка і супутні сервіси.

Довідка УНІАН. Компанія "Аеросвіт - Українські Авіалінії" створена у 1994 році, базується в київському аеропорту "Бориспіль", обслуговує 80 міжнародних маршрутів в 34 країни, а також перевозить пасажирів в найбільші міста України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

Компанія "Amadeus" - технологічний партнер і процесинговий оператор світової індустрії туризму і авіаперевезень. Головний офіс компанії "Amadeus" знаходиться в Мадриді.