Кабмін має намір провести спецзасідання з безпеки дорожнього руху

Кабінет міністрів має намір провести спеціальне засідання, присвячене питанням безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з представниками громадських організацій у сфері безпеки дорожнього руху.

"Усі зауваження (щодо підвищення безпеки на дорогах - УНІАН) зафіксовані. Усе це можна зробити. Перше: у вигляді серйозної програми, у якій чітко будуть розписані заходи, відповідальні, ресурси. Щось можна зробити вже зараз у вигляді доручень уряду, і та пропозиція, яку я вже висловив, - найближчим часом провести засідання уряду, на якому усі ці організації і органи, що відповідають за безпеку, визначать, хто ж все-таки цільовий або головний", - сказав М.Азаров.

Прем'єр підкреслив, що для підготовки такого засідання необхідно створити робочу групу, яка підготує необхідні пропозиції з підвищення безпеки дорожнього руху.

Також М.Азаров висловив стурбованість катастрофічним падінням культури поведінки на дорогах з боку усіх учасників дорожнього руху.

На його думку, ситуація ускладнюється постійним зростанням числа автомобілів в Україні. За його даними, на дорогах щороку з'являється близько 300 тисяч нових автомобілів, і їх кількість не зменшується, оскільки старі автомобілі також їздять по дорогах. "У нас немає кладовищ старих автомобілів", - підкреслив М.Азаров.

Також він сказав, що одним зі способів підвищення безпеки на дорогах є будівництво нових якісних магістралей.

М.Азаров також заявив про високу смертність на дорогах в Україні порівняно з іншими країнами.