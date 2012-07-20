УЗ фіксує ріст пошкоджень вантажних вагонів через порушення технологій навантаження

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") фіксує збільшення кількості пошкоджень вагонів через недбале ставлення вантажовідправників і порушення технологій навантаження.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі " Укрзалізниці".

Зокрема, за даними Придніпровської залізниці (ПЗ), за 6 місяців 2012 року на ПЗ виявили 608 пошкоджених вантажних вагонів, тоді як роком раніше - 553 вагони.

У першому півріччі 2012 року від пошкодження вагонів збиток ПЗ виріс на 50% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 2,652 млн грн.

Найбільша кількість пошкоджених вагонів (599, або 99%) виявлена на промислових підприємствах і в портах. Зокрема, на ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» з початку року пошкодили 266 вагонів на суму понад 2 млн грн, ВАТ "Інтерпайп НТЗ" - 65 вагонів (125,5 тис. грн), ВАТ " ДМКД" - 17 вагонів (2,5 тис. грн), ВАТ " Баглейкокс" - 12 вагонів (2,3 тис. грн).

У портах за 6 місяців 2012 року було пошкоджено 66 вагонів на суму 42,6 тис. грн Зокрема, в Керченському морському торговому порту пошкодили 34 вагони, у Бердянському порту - 18 вагонів, у Феодосії і Севастопольському - відповідно до 12 і 2 вагони.

При цьому винуватці пошкодження вагонів відшкодували залізниці 2,34 млн грн.

Довідка УНІАН. Ремонт одного піввагона в умовах депо в середньому обходиться в 47-53 тис. грн, або близько 1/8 вартості нового піввагона.

Вагоноремонтні депо ПЗ, які є базовими для ремонту піввагонів українських залізниць, за 6 місяців 2012 року відремонтували 4077 вантажних піввагонів.

Всього державні підприємства, на баланс яких передані піввагони залізниць України, за 6 місяців 2012 року плановими видами ремонту (деповським і капітальним) відремонтували 9369 піввагонів.

Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" складає 58,2 тис. Крім того, вантажні залізничні перевезення здійснюють 32 тис. піввагонів, що належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.