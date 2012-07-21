ТВі вимкнули з кабельної мережі в 11 містах

Прес-служба ТВі заявляє, що оператор кабельного телебачення «Тріолан» без жодних попереджень припинив трансляцію телеканалу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, таким чином ТВі тепер не можуть дивитися мешканці 11 міст України: Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Луганська, Одеси, Полтави, Сімферополя, Сум, Харкова та Чугуєва.

Прес-служба зазначає, що телеканал звернувся до диспетчерів із проханням пояснити ситуацію та повідомити про причини відключення. Натомість спочатку отримали відповідь:«Цього каналу більше не буде!», а потім їм пояснили, що йдеться про «технічну несправність».

ТВі звертає увагу, що відключення всієї мережі телеканалу - це вкрай несподіваний для них крок від партнерів і втрата близько 200 тисяч глядачів.

«Ми припускаємо, що кабельники бояться за свій бізнес, що пов’язано із системним тиском на ТВі з боку силових структур», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його у несплаті 3 млн грн податків.

М.Княжицький стверджує, що суди у цій справі він вже виграв і всі податки сплатив.

Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще у квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.