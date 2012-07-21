Microsoft вперше за 26 років зазнала квартальних збитків

Компанія Microsoft зазнала квартальних збитків на суму близько 500 мільйонів доларів, повідомляє «Німецька хвиля».

Це відбувається вперше з 1986 року, коли корпорація стала акціонерним товариством відкритого типу.

Microsoft пояснює втрати невдалим придбанням агентства інтернет-реклами aQuantive 2007 року. Угода обійшлася фірмі в 6,3 мільярда доларів.

Покупка стала частиною невдалої політики компанії з інвестування в інтернет-сектор. Про плановане вирахування цієї суми з прибутків четвертого кварталу Microsoft оголосила 2 липня.

Свого часу це придбання стало одним з наймасштабніших за всю історію компанії. У такий спосіб керівники Microsoft сподівалися покращити позиції на ринку інтернет-реклами, потіснивши Google. Проте цей крок зрештою не виправдав очікувань.

Зараз свої основні надії на виправлення збиткової тенденції менеджмент Microsoft пов’язує з виходом операційної системи Windows 8, запланованої на жовтень. Очікується, що нова версія Windows зазнає найбільш радикальних змін у дизайні ОС від Microsoft з моменту виходу Windows 95. Нова ОС буде орієнтованою, насамперед, на потреби та вимоги «планшетників».

Повідомляють, що деякі користувачі навіть відклали придбання нової техніки та програмного забезпечення, аби дочекатися виходу нової операційної системи. Тим не менше аналітики технологічного ринку очікують лише поміркованого успіху нового дітища гіганта програмного забезпечення.

На цьому тлі абсолютним успіхом виглядає квартальний звіт від компаній IBM та Google, які можуть втішатися підсумкам останнього періоду. Зокрема, Google, згідно з оприлюдненими даними, заробив протягом останнього кварталу понад 2,8 мільярда доларів, на 35% більше, ніж торік. Аналітики пов’язують цей успіх із поглинанням виробника мобільних телефонів та технологій Motorola.