В Одесі завершилися українсько-американські навчання «Сі Бриз – 2012»

Завершилися навчання ВМС України і США із запрошенням інших країн «Сі Бриз – 2012», які тривало з 9 липня в Одесі та області.

Як передає кореспондент УНІАН, темою навчання було проведення операції з безпеки на морі.

Як сказав під час церемонії закриття т.в.о. командувача ВМС України віце-адмірал Юрій Іл’їн, «головним результатом навчання стало якісне і безпечне проведення багатонаціональними силами всього комплексу запланованих заходів, висока злагодженість і взаємосумісність штабів та тактичних груп».

За словами віце-адмірала, навчання стали головним міжнародним заходом підготовки ВМС України у 2012 році, «коли наша держава активно реалізує курс на європейську інтеграцію».

Як стверджує т.в.о. командувача, українські кораблі і підрозділи під час навчання покращили взаємосумісність з кораблями і підрозділами інших країн, що, на його думку, дає можливість у подальшому рухатися вперед.

«Тобто ми в перспективі можемо використовувати підготовлені під час навчання підрозділи в багатонаціональних операціях», - зазначив Ю.Іл’їн.

Співдиректор навчання, капітан першого рангу Джеймс Айкен під час виступу на церемонії закриття наголосив, що багатонаціональними силами проведено спільну роботу, «яка в майбутньому сприятиме проведенню миротворчих і гуманітарних операцій». Американський офіцер подякував місцевим органам влади, керівництву Збройних сил України, силовим структурам за сприяння у підготовці та проведенні заходів.

У церемонії закриття також взяв участь перший заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, віце-адмірал Ігор Кабаненко, представники керівництва Одеської облдержадміністрації, військових формувань, дислокованих в Одесі.