У Польщі поїзд запізнився на рекордні 9 годин

Варшава. Пасажирський поїзд PLK Inercitу, що курсує з прикордонного з Україною Перемишля на польське узбережжя Балтійського моря в четвер прибув до Щечін тільки через 25 годин замість передбачених графіком 16 годин, повідомляє в п'ятницю польський TVN24.

"Хто може пояснити, як це можливо?", - відзначали пасажири, коментуючи інформацію про інцидент польському телеканалу.

Представник PLK Intercitу повідомила УНІАН, що не пам'ятає, щоб колись поїзда спізнювалися так сильно, зауваживши, що компанія не веде такої статистики.

Компанія пояснила затримку інцидентами, які виникли на шляху руху складу.

"Поїзд виїхав на 2 години пізніше, бо склад не зміг прибути раніше через аварію вантажного потяга у вівторок. Пізніше на шляху курсування потяг збив людину, що збільшило запізнення ще на 3 години. Крім цього, довелося їхати об'їздом через аварію вантажного поїзда", - сказала Беата Чемерайда, слова якої наводить TVN24.

"Збіглося дуже багато факторів. Цьому поїзду дуже не пощастило", - зазначила вона.

Представники компанії, які керують польською залізничною інфраструктурою, PKP PLK не змогли відразу уточнити УНІАН, чи є вчорашнє запізнення рекордом в історії залізниці Польщі.

За даними польських ЗМІ, під час недавнього урагану, що пронісся трьома польськими воєводствами (аналог областей), поїзда через пошкодження залізничного обладнання їздили із запізненням до 6 годин.

Дані Адміністрації залізничного транспорту Польщі (UTK) свідчить про те, що потяги пасажирських залізничних компаній, що працюють в країні, у першому кварталі поточного року в 94% випадків приїжджали із запізненням, яке не перевищувало 5 хвилин.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року компанії поліпшили пунктуальність на 4%.

Компанії в першому кварталі виконали 392 тис. залізничних пасажирських сполучень.

Із запізненням від 5 хвилин до години прибуло 21,6 тис. поїздів, від години до двох - 1,1 тис., а більше двох годин - 380 поїздів.

Ще 1,1 тис. потягів не вирушили за графіком.

Як повідомляв УНІАН, минулого року залізничні компанії, що працюють у Польщі, перевезли майже 265 млн пасажирів.