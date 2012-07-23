В Одеському порту розвантажили сьомий потяг Hyundai з десяти, які замовила Україна

У неділю в Одеському морському торговому порту зняли з борту теплохода "Blue Sea" сьомий швидкісний потяг корейського виробництва Hyundai, замовлений Україною у рамках проекту впровадження прискореного залізничного руху за контрактом з компанією Hyundai Corporation від 16 грудня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж липня-серпня в порту чекають надходження ще трьох складів корейських потягів, які будуть використані, згідно з цим проектом, для забезпечення до кінця року швидкісного залізничного сполучення між Києвом-Одесою і Києвом-Дніпропетровськом.

Як повідомляв УНІАН, попередні п'ятий і шостий склади потягів "Хюндай" прибули в Україну у першій декаді травня.

Довідка УНІАН. Фінансування постачань двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів "Укрзалізниці". Зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів "Ексімбанку" Республіки Корея терміном на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.