Транспортна міліція затримала хулігана, який бив вікна в "Українському експресі"

Співробітники відділу транспортної міліції на ст. Ясинувата Донецької залізниці (ДЗ) в ході оперативних заходів затримали неповнолітнього громадянина 2000 року народження, який 20 липня 2012 о 17 годині 15 хвилин на перегоні Скотувата - Петрунько розбив скло в одному з вагонів потяга № 154 «Український експрес» сполученням «Донецьк - Київ».

Як йдеться в повідомленні Донецької залізниці, за фактом проводиться перевірка за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правопорушникам загрожує штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, утримання під вартою до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років.

За злочини, вчинені неповнолітніми, відповідальність несуть батьки.

З метою запобігання подібних випадків за маршрутом денних експресів здійснюється патрулювання співробітниками воєнізованої охорони та транспортної міліції.

Крім того, на ділянках прямування потяга планується встановити камери зовнішнього відеоспостереження.

Нагадаємо, в результаті інциденту 20 липня, коли в поїзді «Український експрес» було розбито вікно, пасажири не постраждали.

За попередніми оцінками, сума збитків становить 20 тис. грн.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem «Український експрес» почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року. До кінця року залізницями між Львовом, Києвом, Харковом і Донецьком будуть курсувати 10 таких складів.

В «Українських експресах» 579 місць для сидіння, з них 1-го класу - 168, 2-го класу - 411 і 2 місця для інвалідів.