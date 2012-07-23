Скорочено перелік документів для участі в конкурсі на перевезення пасажирів

З 22 липня 2012 набув чинності закон "Про внесення змін до статті 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо перевізників-претендентів)", яким скорочено перелік документів, необхідних для участі в конкурсі на перевезення пасажирів.

Відповідно до закону, для участі в конкурсі на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування автомобільний перевізник подає конкурсному комітетові такі документи: заяву претендента встановленого зразка із зазначенням автобусного маршруту загального користування, на якому збирається працювати претендент; нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та копії ліцензійних карток на автобуси, що будуть використовуватися на автобусному маршруті; відомості про додаткові умови обслуговування маршруту; документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не менш ніж за дев'ять днів до дати проведення конкурсу забезпечують інформування відповідних підрозділів Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України про перевізників-претендентів, які подали документи на конкурс.

Згідно із законом, порядок інформування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику в сфері транспорту, за погодженням з МВС.

Під час визначення переможця конкурсу за умови рівних пропозицій претендентів перевага надається перевізникам, що представили в конкурсний комітет сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів на автобусах ліцензійним умовам, а для міжміських та міжнародних автобусних маршрутів - також і свідоцтво відповідності автобуса параметрам комфортності.

У законі зазначено, що фінансування проведення конкурсу здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок коштів, внесених претендентами як плату за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

Якщо конкурс не відбувся або переможця не було визначено, претендентам повертають плату за участь у конкурсі, а витрати на підготовку конкурсу беруть на себе органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.