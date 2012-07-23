ПЗ відмінила тендер на залучення кредиту на 350 млн дол.

Південна залізниця відмінила тендер на залучення довгострокового кредиту строком на 3 роки на 350 млн доларів.

Як повідомляють на сайті держзакупівель, тендер повинен був відбудуться 19 березня 2012 року і був скасований, оскільки на на торги було подано менше двох пропозицій.

Нагадаємо, ПЗ відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна із найстарших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з добувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.